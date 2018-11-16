Председателя Высшей квалификационной судей облили зеленкой

"Двое неизвестных облили его зеленкой. В вызове "скорой" не нуждается. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в полиции.



Напомним, 4 октября утром под зданием Киевского городского совета облили зеленкой депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Полиция задержала 19 человек по подозрению в совершении нападения. Им судом избрана различные меры предосторожности.



Ранее в Одессе женщину облили зеленкой во время возложения цветов возле Дома профсоюзов.



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