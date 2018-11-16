Председателя Высшей квалификационной судей облили зеленкой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова облили зеленкой у входа в столичный отель Hilton, в котором сегодня проходит Судебный форум. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.
"Двое неизвестных облили его зеленкой. В вызове "скорой" не нуждается. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказали в полиции.
Напомним, 4 октября утром под зданием Киевского городского совета облили зеленкой депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Полиция задержала 19 человек по подозрению в совершении нападения. Им судом избрана различные меры предосторожности.
Ранее в Одессе женщину облили зеленкой во время возложения цветов возле Дома профсоюзов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомире журналиста, которого обвиняют в госизмене, облили зеленкой