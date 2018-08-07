У Житомирі журналіста, якого звинувачують у держзраді, облили зеленкою
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Журналіста-блогера Василя Муравицького, якого звинувачують у державній зраді, після чергового судового засідання облили зеленкою у Житомирі, повідомляє кореспондент УНН з посиланням на відео інциденту, яке опублікував у Facebook користувач Валерій Арушанян.
Інцидент стався на виході із приміщення суду, де Муравицькому продовжили термін домашнього арешту. На сходах до блогера підбігли невідомі особи, які вилили на чоловіка зеленку, при цьому вигукнули кілька погроз на адресу Муравицького.
Нагадаємо, що 32-річного Василя Муравицького судять за державну зраду. Слідчі стверджують, що чоловік нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали. Також, за інформацією СБУ та прокуратури, Муравицький писав замовні статті в підтримку окупації Криму та із закликами про збір коштів бойовикам. Сам блогер звинувачення відкидає.