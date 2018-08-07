В Житомире журналиста, которого обвиняют в госизмене, облили зеленкой

Инцидент произошел на выходе из здания суда, где Муравицкому продлили срок домашнего ареста. На лестнице к блогеру подбежали неизвестные лица, которые вылили на мужчину зеленку, при этом воскликнули несколько угроз в адрес Муравицкого.

Напомним, что 32-летнего Василия Муравицкого судят за государственную измену. Следователи утверждают, что мужчина якобы по указанию российских кураторов публиковал антиукраинские материалы. Также, по информации СБУ и прокуратуры, Муравицкий писал заказные статьи в поддержку оккупации Крыма и с призывами о сборе средств боевикам. Сам блогер обвинения отвергает.