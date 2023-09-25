В Белгороде сработало ПВО: вероятно, массированная атака беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В российском Белгороде сработало ПВО. Местные жители сообщили о массированной атаке беспилотников. Информацию о происходящем в регионе подтвердил и местный губернатор, передает УНН.
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“По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток”, — рассказал детали местный губернатор Вячеслав Гладков.
Детали
Согласно данным Гладкова, ПВО сработало в Грайвороновском район. Минобороны рф отчиталось про 7 сбитых БПЛА самолетного типа, якобы украинского происхождения.
Гладков отметил, что в настоящий момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях этой атаки на земле.
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Напомним
Накануне 24 сентября в Белгороде тоже работала ПВО. По официальным данным пострадавших и разрушений традиционно не было. ПВО уничтожило все цели, но попали по объекту связи.