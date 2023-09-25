Мы ответим россии за каждый удар против наших городов - Зеленский - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что Украина ответит россии за каждый удар по украинским городам, за все регионы, пишет УНН.
Цитата
“... мы ответим россии на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской громады.
И за Одессу, и за Берислав и Херсон, за Донетчину, Харьковщину, Сумщину. За все наши регионы”, - отметил глава государства.
Также президент выразил благодарность всем, кто спасает людей после ударов оккупантов, а также международным партнерам, которые помогают нам защищать Украину.
Дополнение
Во время атаки против Украины прошлой ночью враг использовал 33 ударных средства – «шахеты», ракеты. Большинство из них – против Одессы и области. Президент отметил в обращение, что большинство из них сбито, но, к сожалению, не все.
"К сожалению, были попадания. Но 30 целей из 33 были обезврежены. Важно помнить, что каждая обезвреженная цель – это спасенные жизни", - сказал Зеленский.
Напомним
Ночью силами и средствами противовоздушной обороны сбито 19 дронов-камикадзе и 11 ракет типа "Калибр". Большинство воздушных целей уничтожили в небе над Одесской областью, по одному "Калибру" над Николаевской и Кировоградской.