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Ми відповімо росії за кожен удар проти наших міст - Зеленський

Ми відповімо росії за кожен удар проти наших міст - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Україна відповість росії за кожен удар по українським містам, за всі регіони, пише УНН.

Цитата 

“... ми відповімо росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади.

 І за Одесу, і за Берислав і Херсон, за Донеччину, Харківщину, Сумщину. За всі наші регіони”, - зазначив глава держави. 

Також президент висловив подяку всім, хто рятує людей після ударів окупантів, а також міжнародним партнерам, які допомагають нам захищати Україну.

Доповнення

Під час атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – «шахеди», ракети. Більшість із них – проти Одеси та області.Президент зазначив у звернення, що більшість із них збито,але, на жаль, не всі.

"На жаль, були влучання. Але 30 цілей із 33 були знешкоджені. Важливо пам’ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо

Уночі силами та засобами протиповітряної оборони збито 19 дронів-камікадзе та 11 ракет типу "Калібр". Більшість повітряних цілей знищили у небі над Одещиною, по одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.

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