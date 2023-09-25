Ми відповімо росії за кожен удар проти наших міст - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Україна відповість росії за кожен удар по українським містам, за всі регіони, пише УНН.
Цитата
“... ми відповімо росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади.
І за Одесу, і за Берислав і Херсон, за Донеччину, Харківщину, Сумщину. За всі наші регіони”, - зазначив глава держави.
Також президент висловив подяку всім, хто рятує людей після ударів окупантів, а також міжнародним партнерам, які допомагають нам захищати Україну.
Доповнення
Під час атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – «шахеди», ракети. Більшість із них – проти Одеси та області.Президент зазначив у звернення, що більшість із них збито,але, на жаль, не всі.
"На жаль, були влучання. Але 30 цілей із 33 були знешкоджені. Важливо пам’ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Уночі силами та засобами протиповітряної оборони збито 19 дронів-камікадзе та 11 ракет типу "Калібр". Більшість повітряних цілей знищили у небі над Одещиною, по одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.