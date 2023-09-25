У бєлгороді спрацювала ППО: ймовірно, масована атака безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У російському бєлгороді спрацювала ППО. Місцеві жителі повідомили про масовану атаку безпілотників. Інформацію про те, що відбувається в регіоні, підтвердив й місцевий губернатор, передає УНН.
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“За попередніми даними, постраждалих немає. Фрагментами безпілотника посікло один автомобіль. Подворовий обхід продовжимо у світлий час доби”, — розповів деталі місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.
Деталі
Згідно з даними Гладкова, ППО спрацювала в Грайворонівському районі. Міноборони рф відзвітувало про 7 збитих БПЛА літакового типу, нібито українського походження.
Гладков зазначив, що зараз оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки цієї атаки на землі.
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Нагадаємо
Напередодні 24 вересня в Бєлгороді теж працювала ППО. За офіційними даними постраждалих і руйнувань традиційно не було. ППО знищило всі цілі, але влучили по об'єкту зв'язку.