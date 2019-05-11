В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53112 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80088 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96278 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124896 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112138 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138142 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130174 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца

В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца

Киев  •  УНН

 • 8384 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли двое французских военнослужащих – морские офицеры из командования специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".

Представитель Елисейского дворца сообщил в пятницу, что президент Франции "приветствует освобождение четырех заложников", среди которых двое граждан Франции, похищенных 1 мая в Бенине.

"Кроме двух французских заложников, освобождены гражданка США и гражданка Южной Кореи", — заявила Русская служба Международного французского радио. Американский телеканал CNN отметил, что операция проводилась при содействии разведки США.

Напомним, в национальном парке Пенджари - природном заповеднике на территории Бенина были похищены двое французских туристов, а их бенинский гид был убит.

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