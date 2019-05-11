В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли двое французских военнослужащих – морские офицеры из командования специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио "Свобода".
Представитель Елисейского дворца сообщил в пятницу, что президент Франции "приветствует освобождение четырех заложников", среди которых двое граждан Франции, похищенных 1 мая в Бенине.
"Кроме двух французских заложников, освобождены гражданка США и гражданка Южной Кореи", — заявила Русская служба Международного французского радио. Американский телеканал CNN отметил, что операция проводилась при содействии разведки США.
Напомним, в национальном парке Пенджари - природном заповеднике на территории Бенина были похищены двое французских туристов, а их бенинский гид был убит.