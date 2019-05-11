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У Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули два французькі спецназівці

У Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули два французькі спецназівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Буркіна-Фасо при звільненні заручників загинули двоє французьких військовослужбовців - морські офіцери з командування спеціальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо "Свобода".

Представник Єлисейського палацу заявив в п'ятницю, що президент Франції "вітає звільнення чотирьох заручників", серед яких двоє громадян Франції, викрадених 1 травня в Беніні.

"Крім двох французьких заручників, звільнені громадянка США і громадянка Південної Кореї", - заявила Російська служба Міжнародного французького радіо. Американський телеканал CNN зазначив, що операція проводилася за сприяння розвідки США.

Нагадаємо, у національному парку Пенджарі - природному заповіднику на території Беніну були викрадені двоє французьких туристів, а їх бенінський гід був убитий.

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