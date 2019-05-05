У національному парку Беніну вбили гіда і викрали двох туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У національному парку Пенджарі - природному заповіднику на території Беніну були викрадені двоє французьких туристів, а їх бенінський гід був убитий. Про це, посилаючись на джерела, повідомляє France 24, передає УНН.
Так, про викрадення двох французів, які були оголошені зниклими в середу, стало відомо в ніч з суботи на неділю 5 травня. На даний момент немає ніякої інформації щодо особи викрадачів, пише видання.
Мавританські і малійські джерела підтвердили France 24, що водій та гід туристів був знайдений застреленим менш ніж в ста кілометрах від кордону з Буркіна-Фасо, а двох французів відвезли в Малі.
Французькі туристи відпочивали в національному парку Пенджарі на півночі країни. Парк межує зі східною частиною Буркіна-Фасо.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні були врятовані двоє співробітників англо-голландського нафтогазового концерну Shell, викрадені на півдні Нігерії.