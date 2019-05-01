В Нигерии спасли двух похищенных работников концерна Shell
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, которые были похищены на юге Нигерии, спасены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Правоохранительные органы провели спецоперацию, в результате которой сотрудников Shell удалось освободить. Каких-либо подробностей не приводится.
Атака произошла в штате Риверс в четверг, 25 апреля, когда сотрудники возвращались из штата Байельса, где они находились в командировке.
Сопровождавшие их представители сил безопасности были убиты в результате нападения. Кто именно стоял за похищением, не уточняется.
Напомним, в Нигерии освободили двух китайских рабочих, похищенных ранее на юге страны.