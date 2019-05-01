У Нігерії врятували двох викрадених працівників концерну Shell
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Двоє співробітників англо-голландського нафтогазового концерну Shell, які були викрадені на півдні Нігерії, врятовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Правоохоронні органи провели спецоперацію, в результаті якої співробітників Shell вдалося звільнити. Яких-небудь подробиць не наводиться.
Атака сталася в штаті Ріверс в четвер, 25 квітня, коли співробітники поверталися зі штату Байельса, де вони перебували у відрядженні.
Представники сил безпеки були вбиті в результаті нападу. Хто саме стояв за викраденням, не уточнюється.
Нагадаємо, у Нігерії звільнили двох китайських робітників, викрадених раніше на півдні країни.