У Нігерії звільнили двох викрадених китайських робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Нігерії звільнили двох китайських робітників, викрадених раніше на півдні країни. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
За інформацією в.о. генконсула КНР Гуань Чжунці, двоє китайських робітників були викрадені з місця будівництва автодороги в південному штаті Ебоньї. Інцидент стався 24 квітня в другій половині дня. Після отримання інформації, генконсульство КНР запустило план надання екстреної допомоги, проінструктувало підприємство, в якому працювали постраждалі, щодо належного реагування, а також звернулося до поліції Нігерії з проханням якомога швидше вжити відповідних заходів з порятунку китайських громадян.
За словами дипломата, опинившись під сильним тиском нігерійської поліції, зловмисники погодилися звільнити викрадених. До теперішнього часу китайські робітники вже повернулися на місце розташування свого підприємства.
Раніше УНН повідомляв, що в Нігерії викрали співробітників нафтової компанії NDPR.