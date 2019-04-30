В Нигерии освободили двух похищенных китайских рабочих

По информации и.о. генконсула КНР Гуань Чжунци, два китайских рабочих были похищены с места строительства автодороги в южном штате Эбоньи. Инцидент произошел 24 апреля во второй половине дня. После получения информации, генконсульство КНР запустило план оказания экстренной помощи, проинструктировало предприятие, в котором работали пострадавшие, относительно надлежащего реагирования, а также обратилось к полиции Нигерии с просьбой как можно скорее предпринять соответствующие меры по спасению китайских граждан.

По словам дипломата, оказавшись под сильным давлением нигерийской полиции, злоумышленники согласились освободить похищенных. К настоящему времени китайские рабочие уже вернулись на место расположения своего предприятия.

Ранее УНН сообщал, что в Нигерии похитили сотрудников нефтяной компании NDPR.