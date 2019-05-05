В национальном парке Бенина убили гида и похитили двух туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В национальном парке Пенджари — природном заповеднике на территории Бенина были похищены двое французских туристов, а их бенинский гид был убит. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает France 24, передаёт УНН.
Так, о похищении двух французов, которые были объявлены пропавшими в среду, стало известно в ночь с субботы на воскресенье 5 мая. На данный момент нет никакой информации относительно личности похитителей, пишет издание.
Мавританские и малийские источники подтвердили France 24, что водитель и гид туристов был найден застреленным менее чем в ста километрах от границы с Буркина-Фасо, а два француза увезли в Мали.
Французские туристы отдыхали в национальном парке Пенджари на севере страны. Парк граничит с восточной частью Буркина-Фасо.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе были спасены двое сотрудников англо-голландского нефтегазового концерна Shell, похищенные на юге Нигерии.