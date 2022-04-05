В Буче осталось около 3 700 гражданских лиц - мэр

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"Сегодня, когда раздаем гуманитарную помощь в мирной Буче констатируем почти 3 700 гражданских жителей, что остались в городе, не оставили его", - сказал Федорук.

Детали

На вопросы работают ли группы разминирования, Федорук ответил: "Уже четвертый день работают специалисты в этом направлении, особенно в тех локациях где были укрепления, где стояла артиллерия рашистов, там работают в соответствии саперы для того, чтобы дать безопасные коридоры транспортные, пешеходные и вообще зачищают, работают по домам, социальным объектам и частным усадьбам, потому что практически в каждое помещение российский оккупант зашел и неизвестно, что он там оставил".

Федорук также сообщил, что сейчас в Бучу могут возвращаться специалисты, врачи, коммунальщики. Обычным гражданским гражданам пока не рекомендуют возвращаться.

"Уже сегодня, после 7 числа специалисты, врачи, коммунальщики, те, что обеспечивали жизнедеятельность города и наших поселков могут вернуться. Но надеюсь, что через неделю мы будем иметь возможность по-тихоньку возвращаться к нормальной жизни в тех условиях, которые есть", - рассказал Федорук.

Дополнение

Ранее Анатолий Федорук призвал депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в город.

2 апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

Добавим

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что на территорию Украины вернут военных 64-й мотострелковой бригады 35-й общероссийской армии, которые убивали и пытали мирное население в Буче.