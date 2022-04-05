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Рашисти, які причетні до звірств в Бучі, повернуться в Україну – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На територію України повернуть військових 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальноросійської армії, які вбивали та катували мирне населення в Бучі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашисти, які причетні до звірств в Бучі, повернуться в Україну – розвідка

Деталі

За даними розвідки, російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Станом на 4 квітня бригаду було виведено з України в Білорусь і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня особовий склад доправлять залізницею до російського Бєлгорода. Після лише дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з "найгарячіших" точок (орієнтовно – харківський напрямок). Зазвичай, російські підрозділи, які покидають зону бойових дій, отримують набагато більше часу на відновлення та відпочинок.

Такий графік означає, що на 64-ту бригаду очікують "спеціальні завдання". Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто здійснював злочини геноциду в Бучі, можуть повторити це знову в інших містах.

Ще одна мета повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

Особовий склад підрозділу, усвідомлюючи резонанс подій в Бучі та відповідальність за скоєні злочини, масово опирається поверненню в Україну. Втім, російське командування ігнорує ці настрої та погрожує трибуналом в разі відмови продовжувати участь у бойових діях. Рапорти на звільнення не приймають до розгляду.

Наразі українські та міжнародні слідчі документують численні воєнні злочини та злочини проти людяності з боку російської армії. І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання, зазначило ГУР.

Нагадаємо

2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.

Розвідка опублікувала список окупантів, які причетні до Бучанської різанини.

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