Розвідка опублікувала список окупантів, які причетні до Бучанської різанини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських військових 64 окремої мотострілецької бригади, які причетні до вбивств мирних жителів Бучі в Київській області, інформує УНН.
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"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 ОМСБр, які скоїли воєнні злочини проти народу України в м. Буча
Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", — ідеться у повідомленні.
Список воєнних злочинців можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо
2 квітня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили мертві тіла мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.