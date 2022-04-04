Разведка опубликовала список оккупантов, причастных к Бучанской резне

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"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча

Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Список военных преступников можно просмотреть по ссылке.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.