Разведка опубликовала список оккупантов, причастных к Бучанской резне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских военных 64 отдельной мотострелковой бригады, которые причастны к убийствам мирных жителей Бучи в Киевской области, информирует УНН.
Цитата
"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, которые совершили военные преступления против народа Украины в г. Буча
Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.
Список военных преступников можно просмотреть по ссылке.
Напомним
2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.