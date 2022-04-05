У Бучі залишилось близько 3 700 цивільних осіб – мер

Цитата

"Сьогодні, коли роздаємо гуманітарну допомогу в мирній Бучі констатуємо майже 3 700 цивільних жителів, які залишилися в місті, не полишили його", - сказав Федорук.

Деталі

На запитання чи працюють групи з розмінування, Федорук відповів: "Вже четвертий день працюють спеціалісти в цьому напрямку, особливо в тих локаціях де були укріплення, де стояла артилерія рашистів, там працюють відповідно сапери для того, щоб дати безпечні коридори транспортні, пішохідні й взагалі зачищають територію.Також працюють по будинках, соціальним об'єктам та приватним садибам, тому що практично в кожне помешкання російський окупант зайшов і невідомо, що він там залишив".

Федорук також повідомив, що наразі у Бучу можуть повертатися спеціалісти, лікарі, комунальники. Звичайним цивільним громадянам наразі не рекомендують повертатися.

"Уже сьогодні, після 7 числа спеціалісти, лікарі, комунальники, ті, що забезпечували життєдіяльність міста та наших селищ можуть повертатися. Але маю надію, що через тиждень ми матимемо можливість по-тихеньку повертатися до нормального життя в тих умовах, які є", - розповів Федорук.

Доповнення

Раніше Анатолій Федорук закликав депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися у місто.

2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпень, Бучу, Гостомель та всю Київську область.

Додамо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на територію України повернуть військових 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальноросійської армії, які вбивали та катували мирне населення в Бучі.