У Бучі залишилось близько 3 700 цивільних осіб – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Близько 3 700 цивільних осіб перебуває в Бучі після визволення від окупантів. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні, коли роздаємо гуманітарну допомогу в мирній Бучі констатуємо майже 3 700 цивільних жителів, які залишилися в місті, не полишили його", - сказав Федорук.
Деталі
На запитання чи працюють групи з розмінування, Федорук відповів: "Вже четвертий день працюють спеціалісти в цьому напрямку, особливо в тих локаціях де були укріплення, де стояла артилерія рашистів, там працюють відповідно сапери для того, щоб дати безпечні коридори транспортні, пішохідні й взагалі зачищають територію.Також працюють по будинках, соціальним об'єктам та приватним садибам, тому що практично в кожне помешкання російський окупант зайшов і невідомо, що він там залишив".
Федорук також повідомив, що наразі у Бучу можуть повертатися спеціалісти, лікарі, комунальники. Звичайним цивільним громадянам наразі не рекомендують повертатися.
"Уже сьогодні, після 7 числа спеціалісти, лікарі, комунальники, ті, що забезпечували життєдіяльність міста та наших селищ можуть повертатися. Але маю надію, що через тиждень ми матимемо можливість по-тихеньку повертатися до нормального життя в тих умовах, які є", - розповів Федорук.
Доповнення
Раніше Анатолій Федорук закликав депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися у місто.
2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпень, Бучу, Гостомель та всю Київську область.
Додамо
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на територію України повернуть військових 64-ї мотострілецької бригади 35-ї загальноросійської армії, які вбивали та катували мирне населення в Бучі.