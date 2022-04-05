Мер Бучі закликав депутатів та комунальників повернутися у місто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Бучанський міський голова Анатолій Федорук закликав депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися у місто. Про це він повідомив у своєму Facebook, пише УНН.
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“Шановні бучанці! Ми всі вболіваємо за наше місто, тому прошу депутатський корпус та співробітників комунальних підприємств повернутися в Бучу. Також громаді потрібні соціальні працівники – налагодити гуманітарну роботу. Потрібні медики. Прошу Антона Довгопола, який до останнього мужньо підтримував заклад, відновити роботу центральної лікарні”, – наголосив Федорук.
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Мер також додав, що є план з відновлення життєво важливої інфраструктури в Бучі та селах, однак для його втілення потрібні фахівці.
“Якщо ж війна змусила вас виїхати за кордон, прошу допомагати Бучі дистанційно. Тут бракує рук і ресурсу. Участь кожного важлива”, – додав Федорук.
Нагадаємо
2 квітня українські військові звільнили від окупантів Ірпень, Бучу, Гостомель та всю Київську область.