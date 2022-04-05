Мэр Бучи призвал депутатов и коммунальщиков вернуться в город

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“Уважаемые бучанцы! Мы все болеем за наш город, поэтому прошу депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий вернуться в Бучу. Также общине нужны социальные работники - наладить гуманитарную работу. Нужны медики. Прошу Антона Довгопола, который до последнего мужественно поддерживал заведение, возобновить работу центральной больницы”, - подчеркнул Федорук.

Детали

Мэр также добавил, что есть план по восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах, однако для его воплощения нужны специалисты.

“Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно", - добавил Федорук.

Напомним

2 апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Буча, Гостомель и всю Киевскую область.



