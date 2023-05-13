В брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34: что пишут росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В брянской области рф упали вертолет Ми-8 и истребитель Су-34, пока известно о двух погибших из-за падения вертолета, судьба тех, кто находился на борту истребителя, - устанавливается, сообщают российские госСМИ, пишет УНН.
Детали
ГосСМИ рф со ссылкой на экстренные службы указали, что "два человека погибли при падении вертолета Ми-8 в брянской области". Уточняется, что погибли два члена экипажа.
Пострадавших жителей в клинцах, где упал вертолет, предварительно нет, сообщил росСМИ заместитель губернатора региона андрей бардуков.
Также в брянской области потерпел крушение истребитель Су-34, о чем росСМИ также сообщили в экстренных службах.
"Су-34 упал неподалеку от украинской границы. Судьба тех, кто находился на борту, устанавливается", — сказал собеседник одного из росагентств.
По его словам, обстоятельства катастрофы выясняются.
Ранее сообщалось, что в брянской области могло разбиться два вертолета. Однако, сейчас телеграм-канал "Осторожно, новости" отметил, что "второй упавший летательный аппарат оказался не вертолетом - это российский Су-34".
На территории клинцевского района брянской области рф, по данным российского телеграм-канала Mash, "введен план "Перехват". По информации Mash, "там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34".
По данным "Осторожно, новости", в клинцевском районе на данный момент не вводили план "Перехват".
Напомним
В брянской области рф на днях взорвались беспилотники на военном аэродроме.