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У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34: що пишуть росЗМІ

У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34: що пишуть росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У брянській області рф впали вертоліт Мі-8 та винищувач Су-34, наразі відомо про двох загиблих через падіння гвинтокрила, доля тих, хто перебував на борту винищувача, - встановлюється, повідомляють російські держЗМІ, пише УНН.

Деталі

ДержЗМІ рф з посиланням на екстрені служби вказали, що "двоє людей загинули під час падіння вертольота Мі-8 у брянській області". Уточнюється, що загинули два члени екіпажу.

Постраждалих жителів у клинцях, де впав гелікоптер, попередньо немає, повідомив росЗМІ заступник губернатора регіону андрій бардуков.

Також у брянській області зазнав аварії винищувач Су-34, про що росЗМІ також повідомили в екстрених службах.

"Су-34 впав неподалік від українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється", — сказав співрозмовник одного з росагентств.

За його словами, обставини катастрофи з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що у брянській області могло розбитися два вертольоти. Однак, наразі телеграм-канал "Осторожно, новости" зазначив, що "другий літальний апарат, що впав, виявився не вертольотом - це російський Су-34".

На території клинцівського району брянської області рф, за даними російського телеграм-каналу Mash, "запроваджено план "Перехоплення". За інформацією Mash, "там шукають диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34".

За даними "Осторожно, новости", у клинцівському районі на даний момент не запроваджували план "Перехоплення".

Нагадаємо

У брянській області рф днями вибухнули безпілотники на військовому аеродромі.

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