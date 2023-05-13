У брянській області могли впасти відразу два вертольоти - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У брянській області рф могли впасти відразу два вертольоти, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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Про те, що у брянській області могли впасти одразу два вертольоти, повідомляють телеграм-канали «112» та «Осторожно, новости».
За даними «112», другий вертоліт упав у місті стародуб за 30 кілометрів від клинців.
«Осторожно, новости» пишуть, що другий вертоліт упав біля села сурєцкий муравєй за 10 кілометрів від клинців.
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У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області: місцеві заявляли про вибух.
Місцеві телеграм-канали публікують фото лопатей гвинтокрила, які впали прямо поблизу двору.