У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області: місцеві заявляли про вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області. Як зазначають російські телеграм-канали, місцеві заявляли про вибух, передає УНН.
Деталі
Як пише Baza, перед падінням він довго кружляв над містом клинці, потім - звалився в приватному секторі.
Перед падінням вертольота пролунав вибух, повідомляють жителі міста клинці та діляться відео у місцевих пабликах.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Падіння гелікоптера, як вказано, підтверджують в екстрених службах Брянської області.
Повідомляється про дим після падіння.
Нагадаємо
У брянській області рф днями вибухнули безпілотники на військовому аеродромі.