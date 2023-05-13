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У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області: місцеві заявляли про вибух

У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області: місцеві заявляли про вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У рф повідомили про падіння вертольота у брянській області. Як зазначають російські телеграм-канали, місцеві заявляли про вибух, передає УНН.

Деталі

Як пише Baza, перед падінням він довго кружляв над містом клинці, потім - звалився в приватному секторі. 

Перед падінням вертольота пролунав вибух, повідомляють жителі міста клинці та діляться відео у місцевих пабликах.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Падіння гелікоптера, як вказано, підтверджують в екстрених службах Брянської області.

Повідомляється про дим після падіння.

Нагадаємо

У брянській області рф днями вибухнули безпілотники на військовому аеродромі.

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