В рф сообщили о падении вертолета в брянской области: местные заявляли о взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В рф сообщили о падении вертолета в брянской области. Как отмечают российские телеграмм-каналы, местные заявляли о взрыве, передает УНН.
Детали
Как пишет Baza, перед падением он долго кружил над городом клинцы, затем - рухнул в частном секторе.
Перед падением вертолета прогремел взрыв, сообщают жители города клинцы и делятся видео в местных пабликах.
Информация о пострадавших уточняется.
Падение вертолета, как указано, подтверждают в экстренных службах брянской области.
Сообщается о дыме после падения.
Напомним
В брянской области рф на днях взорвались беспилотники на военном аэродроме.