В рф сообщили о падении вертолета в брянской области: местные заявляли о взрыве

Детали

Как пишет Baza, перед падением он долго кружил над городом клинцы, затем - рухнул в частном секторе.

Перед падением вертолета прогремел взрыв, сообщают жители города клинцы и делятся видео в местных пабликах.

Информация о пострадавших уточняется.

Падение вертолета, как указано, подтверждают в экстренных службах брянской области.

Сообщается о дыме после падения.

Напомним

В брянской области рф на днях взорвались беспилотники на военном аэродроме.