В брянской области могли упасть сразу два вертолета - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В брянской области рф могли упасть сразу два вертолета, сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
О том, что в брянской области могли упасть сразу два вертолета, сообщают телеграм-каналы «112» и «Осторожно, новости».
По данным «112», второй вертолет упал в городе стародуб в 30 километрах от клинцов.
«Осторожно, новости» пишут, что второй вертолет упал возле села сурецкий муравей в 10 километрах от клинцов.
Ранее
В рф сообщили о падении вертолета в брянской области: местные заявляли о взрыве.
Местные телеграм-каналы публикуют фото лопастей вертолета, которые упали прямо вблизи двора.