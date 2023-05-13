Су-34 розбився в брянській області рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився в брянській області рф, повідомляють з посиланням на екстрені служби росії російські державні ЗМІ, пише УНН.
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"Су-34 розбився у брянській області, повідомили в екстрених службах", - пишуть росЗМІ.
Довідково
Су-34 - радянський/російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км.
За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++.