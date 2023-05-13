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Су-34 розбився в брянській області рф - росЗМІ

Су-34 розбився в брянській області рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1297121 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився в брянській області рф, повідомляють з посиланням на екстрені служби росії російські державні ЗМІ, пише УНН.

Цитата

"Су-34 розбився у брянській області, повідомили в екстрених службах", - пишуть росЗМІ.

Довідково

Су-34 - радянський/російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів по цілях в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км.

За своїми бойовими можливостями Су-34 належить до покоління 4++.

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