Су-34 разбился в брянской области рф - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в брянской области рф, сообщают со ссылкой на экстренные службы россии российские государственные СМИ, пишет УНН.
Цитата
"Су-34 разбился в брянской области, сообщили в экстренных службах", - пишут росСМИ.
Справочно
Су-34 - советский/российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++.