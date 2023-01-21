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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой, которые погибли во время авиакатастрофы

Киев • УНН

 • 2595383 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня в Броварах прощались с маленькой Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой, которые погибли в детском саду 18 января во время авиакатастрофы вертолета, передает УНН со ссылкой на "Трибуна - Бровары".

В Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой, которые погибли во время авиакатастрофы

Детали

Издание отмечает, что утром 18 января муж Александр ждал в автомобиле, а Елена с дочкой успели только зайти внутрь, как упал вертолет на крышу.

"5-летняя Миланочка, как и старшая сестренка, - 13-летняя Ева, занималась гимнастикой. 35-летняя Елена работала в логистической компании заместителем главного бухгалтера", - отмечает СМИ.

Проститься с погибшими мамой и дочерью пришли сотни жителей Броваров, а также городской голова Игорь Сапожко.

Похоронят маму и дочь завтра в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Добавим

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве попрощались с руководством МВД, а в Нежине - с экипажем вертолета, который упал на детский сад в Броварах.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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