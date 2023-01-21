В Броварах попрощались с маленькой Миланой и ее мамой, которые погибли во время авиакатастрофы

Детали

Издание отмечает, что утром 18 января муж Александр ждал в автомобиле, а Елена с дочкой успели только зайти внутрь, как упал вертолет на крышу.

"5-летняя Миланочка, как и старшая сестренка, - 13-летняя Ева, занималась гимнастикой. 35-летняя Елена работала в логистической компании заместителем главного бухгалтера", - отмечает СМИ.

Проститься с погибшими мамой и дочерью пришли сотни жителей Броваров, а также городской голова Игорь Сапожко.

Похоронят маму и дочь завтра в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Добавим

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве попрощались с руководством МВД, а в Нежине - с экипажем вертолета, который упал на детский сад в Броварах.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.