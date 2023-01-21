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У Броварах попрощались із маленькою Міланою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи

Київ • УНН

 • 2595383 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні у Броварах прощалися з маленькою Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули в дитсадку 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, передає УНН із посиланням на "Трибуна - Бровари".

У Броварах попрощались із маленькою Міланою та її мамою, які загинули під час авіакатастрофи

Деталі

Видання зазначає, що ранком 18 січня чоловік Олександр чекав у автомобілі, а Олена з донькою встигли лише зайти всередину, як впав гвинтокрил на дах.

"5-річна Міланочка, як і старша сестричка, - 13-річна Єва, займалася гімнастикою. 35-річна Олена працювала в логістичній компанії заступницею головного бухгалтера", - зазначає ЗМІ.

Попрощатися із загиблими мамою та донькою прийшли сотні жителів Броварів, а також міський голова Ігор Сапожко.

Похоронять маму і доньку завтра в селі Новоукраїнка Чернігівської області, звідки родом Олена.

Додамо

Як повдіомляв УНН, сьогодні у Києві попрощались із керівництвом МВС, а у Ніжині - з екіпажем гелікоптера, який впав на дитячий садок у Броварах.

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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