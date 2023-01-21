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Авіакатастрофа у Броварах: у Ніжині попрощались із екіпажем

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Сьогодні у Ніжині відбулася прощальна церемонія зі службовцями, які загинули при виконанні службових обов'язків в авіакатастрофі в Броварах, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Авіакатастрофа у Броварах: у Ніжині попрощались із екіпажем

Деталі

За даними ДСНС, 21 січня відбулася прощальна церемонія із командиром повітряного судна – інструктором авіаційної ескадрильї спецпризначення Олександром Василенком, пілотом Костянтином Коваленком та бортовим механіком Іваном Касьяновим.

Віддати останню шану загиблим членам екіпажу прийшли представники МВС, ДСНС, Ніжинської районної військової адміністрації, міської влади та особовий склад авіаційного загону.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти та висловили співчуття їхнім рідним.

"Непоправна втрата для всієї країни. Страшна трагедія забрала життя справжніх патріотів, друзів, колег", - наголосили у ДСНС.

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Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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