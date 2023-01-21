Авиакатастрофа в Броварах: в Нежине попрощались с экипажем

Детали

По данным ГСЧС, 21 января состоялась прощальная церемония с командиром воздушного судна – инструктором авиационной эскадрильи спецназначения Александром Василенко, пилотом Константином Коваленко и бортовым механиком Иваном Касьяновым.

Отдать последнюю дань уважения погибшим членам экипажа пришли представители МВД, ГСЧС, Нежинской районной военной администрации, городской власти и личный состав авиационного отряда.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и выразили соболезнования их родным.

"Невосполнимая утрата для всей страны. Страшная трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег", - отметили в ГСЧС.

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Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.