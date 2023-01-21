У Києві поховали Дениса Монастирського та його колег, які загинули в авіакатастрофі

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У столиці на Байковому кладовищі пройшла прощальна церемонія й поховання загиблих у авіакатастрофі під час виконання службових обов’язків міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС України Юрія Лубковича, начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Михайла Павлушка та провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколу Анацького.

На цвинтар провести в останню путь загиблих посадовців прийшло близько сотні людей.

У панахиді, вшануванні пам’яті та скорботних поховальних заходах на Байковому кладовищі, зокрема, взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, очільник Уряду України Денис Шмигаль, керівники силового блоку держави, урядовці та політики, родичі і друзі загиблих.

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.