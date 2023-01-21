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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Киеве похоронили Дениса Монастырского и его коллег, погибших в авиакатастрофе

Киев • УНН

 • 7590771 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве на Байковом кладбище похоронили руководителей и работников Министерства внутренних дел, погибших 18 января в результате падения вертолета в Броварах Киевской области, передает УНН со ссылкой на МВД.

В Киеве похоронили Дениса Монастырского и его коллег, погибших в авиакатастрофе

Детали

В столице на Байковом кладбище прошла прощальная церемония и захоронение погибших в авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина, государственного секретаря МВД Украины Юрия Лубковича, начальника управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаила Павлушко и ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

На кладбище провести в последний путь погибших чиновников пришло около сотни человек.

В панихиде, чествовании памяти и скорбных похоронных мероприятиях на Байковом кладбище, в частности, приняли участие председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, глава Правительства Украины Денис Шмыгаль, руководители силового блока государства, чиновники и политики, родственники и друзья погибших.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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