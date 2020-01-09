В Бразилии убили мэра одного из городов

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113675 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118614 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117062 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134197 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107588 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109239 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109046 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132005 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130752 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 198178 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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В Бразилии убили мэра одного из городов

В Бразилии убили мэра одного из городов

Киев  •  УНН

 • 12498 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Мэр бразильского города Имбуйя (южный штат Санта-Катарина) Жуау Швамбах погиб в результате покушения. Об этом сообщил в четверг местный телеканал G1, передает УНН.

Злоумышленник дважды выстрелил в градоначальника на парковке у здания мэрии, после чего попытался покончить с собой, сообщили в полиции региона. Мотивы преступника выясняются.

Это уже третий с конца декабря случай убийства главы городского образования в Бразилии. Предыдущие два случая произошли в северо-восточном штате Сеара и юго-восточном Сан-Паулу, отмечает портал.

Погибший политик занял пост градоначальника по итогам выборов 2016 года. До этого он дважды был вице-мэром и местным депутатом.

4 октября в Бразилии пройдет первый тур очередных муниципальных выборов, в ходе которых граждане изберут новое местное руководство, а также обновят составы городских советов депутатов.

Как писал УНН, в августе прошлого года в бразильском Рио-де-Жанейро неизвестный захватил в заложники городской автобус и был ликвидирован в результате спецоперации.

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