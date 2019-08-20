Захоплення заручників у Ріо: снайпер ліквідував злочинця, врятовано понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Озброєний чоловік, який взяв в заручники пасажирів автобуса в Ріо-де-Жанейро, нейтралізований вогнем снайпера. Про це у вівторок повідомив телеканал Globo, пише УНН з посиланням на прямі ефірі з місця НП.
За його відомостями, снайпер спецназу відкрив вогонь по злочинцеві після того, як той вийшов з автобуса, протримавши в ньому в заручниках 31 людину протягом трьох годин. Від отриманого поранення він помер. Про стан заручників поки не повідомляється. До місця інциденту під’їхало декілька машин швидкої допомоги.
Озброєний револьвером і електрошокером людина в масці приблизно о 5:30 за місцевим часом (11:30 за київським часом) захопив рейсовий пасажирський автобус, що слідував з Нітероі в Ріо-де-Жанейро. Погрожуючи підпалити транспортний засіб, він вимагав зупинити автобус на жвавому мосту, який зв’язує міста. До того як нейтралізувати злочинця, поліція змогла в результаті переговорів звільнити шістьох людей.
Варто також зазначити, що згідно з попередньою інформацією, нападник є офіцером військової поліції.
Перші хвилини після ліквідації злочинця: