Захват заложников в Рио: снайпер ликвидировал преступника, спасено более 30 человек

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Вооруженный мужчина, который взял в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, нейтрализован огнем снайпера. Об этом во вторник сообщил телеканал Globo, пишет УНН со ссылкой на прямые эфире с места ЧП.

По его сведениям, снайпер спецназа открыл огонь по преступнику после того, как тот вышел из автобуса, продержав в нем в заложниках 31 человека в течение трех часов. От полученного ранения он погиб. О состоянии заложников пока не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин скорой помощи.

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске примерно в 5:30 по местному времени (11:30 по киевскому времени) захватил рейсовый пассажирский автобус, следовавший из Нитероя в Рио-де-Жанейро. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить автобус на оживленном мосту, связывающем города. До того как нейтрализовать преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шестерых человек.

Стоит также отметить, что согласно предварительной информации, нападающий является офицером военной полиции.

Первые минуты после ликвидации преступника:

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