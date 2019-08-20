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У Ріо-де-Жанейро озброєний офіцер військової поліції захопив заручників в автобусі

У Ріо-де-Жанейро озброєний офіцер військової поліції захопив заручників в автобусі

Київ • УНН

 • 12006 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Озброєний чоловік узяв в заручники пасажирів автобуса в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Про це у вівторок повідомив телеканал Globo, пише УНН з посиланням на пряму трансляцію події.

За його даними, напад на автобус стався рано вранці на мосту Ріо-Нітерой протяжністю 13 км. Як повідомили представники поліції, в автобусі в момент захоплення перебували 17 осіб, шість з них вже відпущені на свободу.

Згідно з попередньою інформацією, нападник є офіцером військової поліції. Злочинець озброєний револьвером і електрошокером, а також має при собі каністру з бензином, повідомив Globo. Співробітники правоохоронних органів, які прибули на місце інциденту, ведуть переговори з чоловіком, який загрожує “залити автобус бензином” і підпалити його. Телеканал не уточнює, чи висунув нападник будь-які вимоги.

На місці інциденту знаходяться спецпризначенці і бригади швидкої допомоги. Рух по мосту в обидва боки перекритий, утворився величезний затор.

Варто нагадати, що нещодавно співробітникам поліції в Філадельфії (штат Пенсильванія, США) вдалося евакуювати всіх заручників з будинку, де забарикадувався чоловік, який відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів, а також встановити з ним контакт.

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