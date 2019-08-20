В Рио-де-Жанейро вооруженный офицер военной полиции захватил заложников в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом во вторник сообщил телеканал Globo, пишет УНН со ссылкой на прямую трансляцию события.
По его данным, нападение на автобус произошло рано утром на мосту Рио-Нитерой протяженностью 13 км. Как сообщили представители полиции, в автобусе в момент захвата находились 17 человек, шесть из них уже отпущены на свободу.
Согласно предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции. Преступник вооружен револьвером и электрошокером, а также имеет при себе канистру с бензином, сообщил Globo . Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, ведут переговоры с мужчиной, который угрожает “залить автобус бензином” и поджечь его. Телеканал не уточняет, выдвинул ли нападавший какие-либо требования.
На месте инцидента находятся спецназ и бригады скорой помощи. Движение по мосту в обе стороны перекрыто, образовалась огромная пробка.
Стоит напомнить, что недавно сотрудникам полиции в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался мужчина, открывший огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также установить с ним контакт.