У Філадельфії стрілок звільнив всіх заручників, його вмовляють здатися
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Співробітникам поліції в Філадельфії (штат Пенсильванія, США) вдалося евакуювати всіх заручників з будинку, де забарикадувався чоловік, який відкрив в середу вогонь по співробітниках правоохоронних органів, а також встановити з ним контакт. Про це заявив на прес-конференції шеф поліції міста Річард Росс, трансляцію вів телеканал CNN, повідомляє УНН.
За словами Росса, поліцейському спецназу "вдалося благополучно вивести назовні двох правоохоронців, які опинилися в пастці на верхньому поверсі, а також ще трьох в'язнів". Росс зазначив, що "ситуація змінилася" і влада в даний час більш не розглядаэ це як "захоплення заручників". "Усіх заручників були благополучно виведено", - підкреслив він.
За словами шефа поліції, співробітникам правоохоронних органів після тривалих спроб вдалося переговорити зі стрільцем. Його спробували переконати здатися. "Ми намагаємося домогтися того, щоб він вийшов мирно, але він відмовляється це зробити", - сказав Росс. За його словами, стрілок, ймовірно, не отримав поранень. Точно це поки не встановлено.
Як зазначив Росс, підозрюваний "вже протягом деякого часу" не відкривав вогонь. "Ми розраховуємо, що він почав розуміти, що в його інтересах вийти і здатися. Ми не знаємо, чи буде саме так", - сказав шеф поліції.
Раніше Росс заявив, що будинок не можуть покинути двоє поліцейських.
Нагадаємо, згідно із заявою поліцейського управління, шестеро правоохоронців отримали вогнепальні поранення. Ще кілька їхніх колег отримали інші травми. Всім постраждалим надають медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає.
Перші постріли пролунали близько 16:30 за часом Східного узбережжя США (23:30 за київським часом). Спочатку поліцейські прибули до даного будинку, щоб провести обшук в рамках розслідування справи про зберігання наркотиків. Правоохоронці ведуть переговори зі стрільцем, намагаючись переконати його здатися.
Раніше стрілок вів пряму трансляцію інциденту в Facebook.