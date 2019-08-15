У Філадельфії стрілок звільнив всіх заручників, його вмовляють здатися

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Співробітникам поліції в Філадельфії (штат Пенсильванія, США) вдалося евакуювати всіх заручників з будинку, де забарикадувався чоловік, який відкрив в середу вогонь по співробітниках правоохоронних органів, а також встановити з ним контакт. Про це заявив на прес-конференції шеф поліції міста Річард Росс, трансляцію вів телеканал CNN, повідомляє УНН.