Стрілок в Філадельфії вів трансляцію в Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Людина, яка в середу відкрила вогонь по співробітниках поліції в північній частині американського міста Філадельфія, знімала те, що відбувається на відео і транслювала запис в Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Philadelphia Inquirer і її джерела в поліції.
Як зазначає видання, трансляція велася в прямому ефірі. Зараз вона припинилася.
Стрілянина триває вже більше трьох годин. Правоохоронці ведуть переговори зі стрільцем, хто забарикадувався в житловому будинку, намагаючись переконати його здатися.
За словами джерел телеканалу CBS, раніше поблизу місця інциденту був затриманий ще один чоловік. Поліція також класифікує його як підозрюваного.
Перші постріли пролунали близько 16:30 за часом Східного узбережжя США (23:30 за київським часом). Вогонь було відкрито з будівлі, розташованої в північній частині міста.
Спочатку поліцейські прибули на місце, щоб провести обшук в рамках розслідування справи про зберігання наркотиків.
Нагадаємо, поліція в своєму Twitter підтвердила поранення 7 співробітників правоохоронних органів. Їх кількість уточнюється.
Шість поліцейських отримали вогнепальні поранення. "Додаткове число співробітників" отримали інші травми. Всім постраждалим надають медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає. "Підозрюваний все ще веде стрілянину", - відзначили в поліції.