Стрілок в Філадельфії вів трансляцію в Facebook

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Людина, яка в середу відкрила вогонь по співробітниках поліції в північній частині американського міста Філадельфія, знімала те, що відбувається на відео і транслювала запис в Facebook. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Philadelphia Inquirer і її джерела в поліції.