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Стрелец в Филадельфии вел трансляцию в Facebook

Стрелец в Филадельфии вел трансляцию в Facebook

Киев  •  УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Человек, который в среду открыл огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, снимал происходящее на видео и транслировал запись в Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Philadelphia Inquirer и ее источники в полиции.

Как отмечает издание, трансляция велась в прямом эфире. Сейчас она прекратилась.

Стрельба продолжается уже более трех часов. Правоохранители ведут переговоры со стрелком, кто забаррикадировался в жилом доме, пытаясь убедить его сдаться.

По словам источников телеканала CBS, ранее вблизи места инцидента был задержан еще один человек. Полиция также классифицирует его как подозреваемого.

Первые выстрелы прозвучали около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 по киевскому времени). Огонь был открыт из здания, расположенного в северной части города.

Сначала полицейские прибыли на место, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков.

Напомним, полиция в своем Twitter подтвердила ранения 7 сотрудников правоохранительных органов. Их количество уточняется.

Шесть полицейских получили огнестрельные ранения. "Дополнительное число сотрудников" получили другие травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. "Подозреваемый все еще ведет стрельбу", - отметили в полиции.

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