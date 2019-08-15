Стрелец в Филадельфии вел трансляцию в Facebook

КИЕВ. 15 августа. УНН. Человек, который в среду открыл огонь по сотрудникам полиции в северной части американского города Филадельфия, снимал происходящее на видео и транслировал запись в Facebook. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Philadelphia Inquirer и ее источники в полиции.