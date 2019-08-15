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В Филадельфии стрелок освободил всех заложников, его уговаривают сдаться

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Сотрудникам полиции в Филадельфии (штат Пенсильвания) удалось эвакуировать всех заложников из дома, где забаррикадировался человек, открывший в среду огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а также установить с ним контакт. Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф полиции города Ричард Росс, трансляцию вел телеканал CNN, сообщает УНН.

По словам Росса, полицейскому спецназу "удалось благополучно вывести наружу двух стражей порядка, которые оказались в ловушке на верхнем этаже, а также еще трех узников". Росс отметил, что "ситуация изменилась" и власти в настоящее время более не рассматривают происходящее как "захват заложников". "Все заложники были благополучно выведены", - подчеркнул он.

По словам шефа полиции, сотрудникам правоохранительных органов после продолжительных попыток удалось переговорить со стрелком. Его попытались убедить сдаться. "Мы пытаемся добиться того, чтобы он вышел мирно, но он отказывается это сделать", - сказал Росс. По его словам, стрелок, предположительно, не получил ранений. Точно это пока не установлено.

Как отметил Росс, подозреваемый "уже в течение некоторого времени" не открывал огонь. "Мы рассчитываем, что он начал понимать, что в его интересах выйти и сдаться. Мы не знаем, будет ли именно так", - сказал шеф полиции.

Ранее Росс заявил, что дом не могут покинуть двое полицейских.

Напомним, согласно заявлению полицейского управления, шестеро стражей порядка получили огнестрельные ранения. Еще несколько их коллег получили иные травмы. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Угрозы их жизням нет.

Первые выстрелы прогремели около 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 по киевскому времени). Первоначально полицейские прибыли к данному дому, чтобы провести обыск в рамках расследования дела о хранении наркотиков. Стражи порядка ведут переговоры со стрелком, пытаясь убедить его сдаться.

Ранее стрелок вел прямую трансляцию инцидента в Facebook.

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