У Бразилії вбили мера одного з міст
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Мер бразильського міста Імбуйя (південний штат Санта-Катаріна) Жуау Швамбах загинув в результаті замаху. Про це повідомив у четвер місцевий телеканал G1, передає УНН.
Зловмисник двічі вистрілив в градоначальника на парковці біля будівлі мерії, після чого спробував накласти на себе руки, повідомили в поліції регіону. Мотиви злочинця з’ясовуються.
Це вже третій з кінця грудня випадок вбивства глави муніципального утворення в Бразилії. Попередні два випадки сталися в північно-східному штаті Сеара і південно-східному Сан-Паулу, відзначає портал.
Загиблий політик зайняв пост градоначальника за підсумками виборів 2016 року. До цього він двічі був віце-мером та місцевим депутатом.
4 жовтня в Бразилії пройде перший тур чергових муніципальних виборів, в ході яких громадяни оберуть нове місцеве керівництво, а також оновлять склади міських рад депутатів.
Як писав УНН, у серпні минулого року у бразильському Ріо-де-Жанейро невідомий захопив у заручники міський автобус та був ліквідований у результаті спецоперації.