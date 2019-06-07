В "Борисполе" задержали иностранца из списка Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали иностранца из списка Интерпола. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Правоохранители задержали гражданина Ливана, кого разыскивает Интерпол для привлечения к уголовной ответственности в Германии.
Как сообщал УНН, в аэропорту Запорожья задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за похищение человека.
Напомним, из Украины экстрадировали участника международной террористической организации.