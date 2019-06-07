В "Борисполе" задержали иностранца из списка Интерпола

Правоохранители задержали гражданина Ливана, кого разыскивает Интерпол для привлечения к уголовной ответственности в Германии.

Как сообщал УНН, в аэропорту Запорожья задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за похищение человека.

Напомним, из Украины экстрадировали участника международной террористической организации.