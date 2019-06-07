У “Борисполі” затримали іноземця зі списку Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У аеропорту “Бориспіль” правоохоронці затримали іноземця зі списку Інтерполу. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Правоохоронці затримали громадянина Лівану, кого розшукує Інтерпол для притягнення до кримінальної відповідальності у Німеччині.
Як повідомляв УНН, в аеропорту Запоріжжя затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини.
Нагадаємо, з України екстрадували учасника міжнародної терористичної організації.