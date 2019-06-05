Україна екстрадувала до Туреччини учасника "Аль-Каїди"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Учасника "Аль-Каїди" екстрадовано з України до Турецької Республіки, де він відбуватиме покарання. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Відділом міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва за дорученням Міністерства юстиції України проведена екстрадиційна перевірка щодо громадянина Турецької Республіки, який перебував у міжнародному розшуку для виконання вироку Вищого кримінального суду міста Адани, яким його засуджено за участь в озброєній терористичній організації "Аль-Каїда", - вказали у відомстві.
Як зазначається, під час екстрадиційної перевірки іноземець "навмисно здійснював перепони в процесі, намагаючись отримати статус біженця в Україні, у наданні якого йому було відмовлено".
Також вказано, що захистом зловмисника вживались спроби до оскарження рішення Мін'юсту про видачу. Проте, після усвідомлення останнім неможливості уникнути екстрадиції, громадянин Туреччини звернувся до прокуратури із заявою про згоду на видачу, додали у прокуратурі.
"Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання прокуратури міста Києва про обрання щодо громадянина Турецької Республіки екстрадиційного арешту для фактичної передачі до Турецької Республіки. За погодженням з компетентними органами Турецької Республіки 3 червня 2019 року відбулась фактична передача зловмисника", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, з України екстрадували підозрюваного у жорстокому зґвалтуванні та вбивстві польки.