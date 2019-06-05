Украина экстрадировала в Турцию участника "Аль-Каиды"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Участник "Аль-Каиды" экстрадирован из Украины в Турецкую Республику, где он будет отбывать наказание. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда города Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида", - указали в ведомстве.
Как отмечается, во время экстрадиционной проверки иностранец "намеренно осуществлял преграды в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано".
Также указано, что защитой злоумышленника принимались попытки к обжалованию решения Минюста о выдаче. Однако, после осознания последним невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турции обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу, добавили в прокуратуре.
"Постановлением следователя судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева об избрании в отношении гражданина Турецкой Республики экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турецкую Республику. По согласованию с компетентными органами Турецкой Республики 3 июня 2019 года состоялась фактическая передача злоумышленника", - отметили в прокуратуре.
Напомним, из Украины экстрадировали подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве польки.