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Украина экстрадировала в Турцию участника "Аль-Каиды"

Украина экстрадировала в Турцию участника "Аль-Каиды"

Киев  •  УНН

 • 9543 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Участник "Аль-Каиды" экстрадирован из Украины в Турецкую Республику, где он будет отбывать наказание. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда города Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации "Аль-Каида", - указали в ведомстве.

Как отмечается, во время экстрадиционной проверки иностранец "намеренно осуществлял преграды в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано".

Также указано, что защитой злоумышленника принимались попытки к обжалованию решения Минюста о выдаче. Однако, после осознания последним невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турции обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу, добавили в прокуратуре.

"Постановлением следователя судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева об избрании в отношении гражданина Турецкой Республики экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турецкую Республику. По согласованию с компетентными органами Турецкой Республики 3 июня 2019 года состоялась фактическая передача злоумышленника", - отметили в прокуратуре.

Напомним, из Украины экстрадировали подозреваемого в жестоком изнасиловании и убийстве польки.

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